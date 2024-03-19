ما حكم من أفطر في رمضان بسبب العمل؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل ما حكم من أفطر في رمضان بسبب العمل؟ إذ يعاني يعمل البعض في أعمال شاقة تجعل منهم من لا يقدر على الصوم بسبب مشقة العمل، وهو ما توضح حكمه دار الإفتاء المصرية.

ما حكم من أفطر في رمضان بسبب العمل

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن حكم من أفطر في رمضان بسبب العمل، إنَّ الإنسان إذا شق عليه الصوم ووصل إلى حالة أنه ربما يؤذى بدنيًا، ولا يستطيع تحمل الصوم، وقد يصل إلى حالة إغماء، فـ«لا يكلف الله نفس إلا وسعها».

حكم من أفطر في رمضان بسبب العمل

وتابع «عثمان» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على قناتها عبر موقع «يوتيوب»، في حديثه عن حكم من أفطر في رمضان بسبب العمل، أن أصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يستطيعون تحمل الصيام نتيجة وقوفهم أمام أفران الخبز أو درجات الحرارة الصعبة: «نقول له أنت تنوي الصوم»، ثم إذا تعب ولم يستطع مواصلة الصوم فعليه أن يفطر وقضاء هذا اليوم بعد ذلك.

واستكمل في إجابته عن ما حكم من أفطر في رمضان بسبب العمل، أنَّ كل إنسان موكول إلى دينه في هذه الحالة، وإن كان بحق لا يستطيع أن يكمل الصوم، وإذا أكمل ربما يتضرر بدنه، فهنا له أن يفطر ويقضي اليوم بعد ذلك.