إمساكية رمضان 2024 في بني سويف ..موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يُسارع المسلمون في محافظة بني سويف للاستعداد لاستقباله، وتُعدّ إمساكية رمضان 2024 في بني سويف من أهمّ ما يهتمّ به المسلمون لمعرفة مواعيد الإفطار والإمساك وبداية الصيام، فضلاً عن مواقيت الصلوات الخمس والتراويح، وغيرها من الشعائر الدينية المرتبطة بهذا الشهر المبارك.

إمساكية رمضان 2024 في بني سويف

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان 2024 في بني سويف، فإن أول أيام رمضان يكون الاثنين 11 مارس 2024، وهو أقل أيام رمضان في عدد ساعات الصيام، إذ يصل لـ13 ساعة و38 دقيقة.

بينما يوافق آخر أيام شهر رمضان يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، ويكون أطول أيام رمضان في عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف، إذ يصل لـ14 ساعة و32 دقيقة، أي بزيادة قدرها ساعة كاملة عن صيام أول يوم.

موعد شهر رمضان 2024

وحددت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية موعد شهر رمضان 2024 فلكيًا، على أن يوافق الاثنين 11 مارس 2024، إذ سيكون 30 يومًا.

إمساكية رمضان 2024 في محافظة بني سويف

وتستعرض «الوطن» إمساكية رمضان 2024 في محافظة بني سويف، وفقًا للحسابات الفلكية لهيئة المساحة، والتي تتضمن مواعيد الصيام والصلاة في شهر رمضان، والتي جاءت على النحو التالي: