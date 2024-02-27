9 مستندات لترخيص الإعلانات أول مرة.. 60 يوما للبت في الطلب

أعلنت محافظة القاهرة -متمثلة في حي بولاق- أنَّه على راغبي الحصول على ترخيص إعلان لأول مرة طبقًا لمنظومة المحلات وطبقًا للقانون رقم 208 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية المعمول بها بمحافظة القاهرة، أن يكون طلب التقديم مرفق بمجموعة من المستندات المطلوبة.

مستندات ترخيص الإعلانات

وتضمنت المستندات المطلوبة لتقديم طلب ترخيص الإعلانات ما يلي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (إجباري).

- مستخرج رسمي من السجل التجاري (إجباري) على الشركات الخاصة ووكالات الدعاية والاعلان واختياري للأفراد.

-صورة البطاقة الضريبية (إجباري).

- صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات والوكالات المعلنة (إجباري).

- تصور للإعلان (إجباري).

- سند استغلال موقع للإعلان صورة عقد التمليك أو الإيجار مع احضار الأصل للاطلاع.

- صورة من التفويض أو التوكيل لمقدم الطلب ومعتمد من الشركة (اختياري).

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب ومعتمد من الشركة (اختياري).

- صورة من رخصة مزاولة النشاط (اختياري).

مدة البت في الترخيص

وأكّد قانون الإعلانات عدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بناءً على طلب من المعلن، إذ يجرى البت في الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه وبعد انقضاء المدة يعتبر ذلك موافقة ضمنية بشرط استيفاء المستندات المطلوبة ومدة الترخيص لا تتجاوز 3 سنوات مع مراعاة مظهر المنطقة وحركة المرور والتخطيط، ويجوز تجديد ترخيص الإعلان لمدة أو مدد أخرى.