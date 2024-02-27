أماكن طرح وحدات الإسكان الاجتماعي.. التقديم خلال أيام

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من الوحدات السكنية بعدة مشروعات في بداية شهر مارس المقبل.

أماكن طرح وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز وأهم ملامح طرح وحدات الإسكان الاجتماعي 2024، وفقا للمعلن رسميا من وزارة الإسكان، فإن طرح المرحلة التكميلية من مشروعات وحدات الإسكان الاجتماعي ستكون في الأماكن التالية:

- مشروعات الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة.

- إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة.

- وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينتي أكتوبر والقاهرة الجديدة.

- وحدات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر بموقع متميز للغاية حيث يطل على الأهرامات مباشرة وقريب من المتحف المصري الكبير.

تفاصيل الطرح التكميلي لشقق الإسكان

وشمل الطرح التكميلي الأول للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، خلال الفترة من 15 يناير 2023 وحتى 16 فبراير 2023 لـ480 وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من 100 لـ150 مترا مربعا، ويتم التقديم لحجزها بداية من يوم 3 مارس المقبل.

شروط حجز وحدات الإسكان

وأكدت مصادر بوزارة الإسكان أنه سيجري إعلان جميع الشروط الخاصة بالوحدات السكنية المتاحة للحجز أمام المواطنين وأسلوب الحجز ومواقع الوحدات والمساحات المتاحة وأسعار كل وحدة وطريقة السداد، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

وطرحت وزارة الإسكان كمرحلة تكميلية 839 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 57 لـ93 مترا مربعا بمشروعات الإسكان المتميز بمدينة العبور، وإسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة، للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على وحدة سكنية بالطرح الأول، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، شريطة عدم سحب جدية الحجز، وذلك بدلا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

مشروع « فالي تاورز» بمدينة حدائق أكتوبر

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح وحدات سكنية لأول مرة بمشروع « فالي تاورز» بمدينة حدائق أكتوبر، ضمن مشروعات الإسكان المتميز، بواقع 984 شقة كاملة التشطيب، بمقدم 150 ألف جنيه، وجميع الوحدات السكنية المتاحة للحجز أمام المواطنين جاهزة للتسليم وكاملة التشطيب.

ويسدد المواطنون قيمة الوحدات السكنية المتاحة للحجز بجميع مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال بنك التعمير والإسكان عبر عدة أنظمة بالنقسيط على 3 أو 5 أو 7 سنوات، أو من خلال التمويل العقاري بالفائدة المعمول بها في البنك، أو الدفع بنظام الكاش.