«التعمير والإسكان» توقع عقد مشروع سكني جديد بتكلفة 2.5 مليار جنيه في الشيخ زايد

أعلنت شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP الذراع الاستثماري لبنك التعمير والإسكان، توقيع عقد مقاولات مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير CRC-DORRA، لبناء وتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالوحدات السكنية بمشروع Terrace بالشيخ زايد، والذي تصل إجمالي تكلفته الاستثماراته إلى 2.5 مليار جنيه مصري، ويستهدف الانتهاء من بناء وتنفيذ الأعمال الإنشائية لكافة الوحدات السكنية بالكامل بمشروع Terrace، وتعتزم شركة HDP الوفاء بوعودها للتسليم خلال الجدول الزمني المحدد والمعلن عنه مسبقا.

«التعمير والإسكان» توقع عقد مشروع سكني جديد

وشهد توقيع العقد حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والمهندس أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP، ومحمد درة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية، وحسام عيسى الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP.

تسليم الوحدات السكنية وفق الجدول الزمني

وفي هذا السياق، أعرب أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP عن اعتزازه بالتعاون مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، مؤكدا أنّ هذا التعاون سيمكن من الوفاء بتسليم كافة الوحدات السكنية بمشروعها العقاري خلال الجدول الزمني المحدد والمعلن عنه مسبقا.