«الإسكان» تطرح محلات تجارية وورش حرفية للبيع في مزاد علني بحدائق أكتوبر

طرح جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر 15 محلا تجاريا بمساحات تتراوح بين (13م2 : 65م2) بالمناطق والأسواق التجارية، و13 ورشة حرفية بمساحات تتراوح بين (13م2 : 27م2)، بالسويقة بمنطقة الأولى بالرعاية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنّ كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وموعد عقد جلسة المزاد للمحال يوم الأربعاء الموافق 6-3-2024 بمقر الجهاز، كما أنّ موعد عقد جلسة المزاد للورش الحرفية يوم الخميس الموافق 7-3-2024، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والورش في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنّه سيتم عقد القرعة العلنية للمتقدمين لحجز 20 قطعة أرض بأنشطة رياضية ممن انطبقت عليهم الشروط، يوم الخميس الموافق 22-3-2024، وذلك بالإشارة إلى إعلان الجهاز طرح 20 موقعا بمساحة فدان لإقامة أنشطة رياضية «ملاعب» بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد خلال الفترة من 15-1-2024 حتى 31-1-2024.