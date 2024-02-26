سلوى عثمان تتحدث عن أدوارها في مسلسلات حق عرب ومحارب والمعلم.. ماذا قالت؟

استطاعت أن تخطف قلوب الجميع بقدرتها العالية على التمثيل، خاصة خلال تجسيدها دور الأم الذي أبدعت به خلال العديد من أعمالها الفنية، في الفترة الأخيرة، لتعود مجددا لممارسة هذا الدور في مسلسل «حق عرب» بطولة الفنان أحمد العوضي، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسلات أخرى منها مسلسل «المعلم» و«محارب»، إنها الفنانة القديرة سلوى عثمان.

أدوار تؤديها الفنانة سلوى عثمان

تحدثت الفنانة سلوى عثمان عن أدوارها التي تقدمها في الـ3 مسلسلات، في مسلسل «حق عرب» فهى تجسد دور والدة الفنان أحمد العوضي، مشيرة إلى أن الشخصية تجمع بين الأم المصرية الأصيلة والحنونة وفي نفس الوقت الأم ذات الشخصية القوية: «في المسلسل ليا ظروف خاصة وأنا بقوم بدور الأم المصرية اللي بنحبها كلنا وشخصيتها قوية، وفي نفس الوقت حنينة بكل الحاجات اللي جواها» وفقا لما ذكرته في مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي».

أما عن دورها في مسلسل «محارب»، قالت الفنانة «سلوى» إنها تجسد دور شخصية الصديقة المقربة للفنانة عفاف شعيب التي تؤدي دور والدة الفنان حسن الرداد، فهي تقف بجانب صديقتها طوال الفترة: «بقدم في محارب دور صديقة أم حسن الرداد ويعتبر مربية معاها حسن وأولادها وبتحصل شوية مشاكل في المسلسل»، كما أنها تكون ضيفة شرف في مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان: «المعلم ده أصلا عبارة عن سوق سمك وبيحصل فيه صراعات بين التجار والمعلمين».

المناطق الشعبية تأخذ حيزا كبيرا في المسلسلات

عبَّرت الفنانة سلوى عثمان عن رأيها في سيطرة المناطق الشعبية على عدد كبير من المسلسلات الرمضانية، قائلة إن المسلسلات التي يتم تصويرها في المناطق الشعبية دائما تكون قريبة من قلوب المشاهدين، خاصة إذا كانت تتناول جزءا من الحياة الواقعية التي يمر بها الأشخاص: «المناطق الشعبية واخدة حيز كبير في المسلسلات ودي بتكون قريبة أوي للمشاهد وخاصة لو بتمس مواضيع من حياته».