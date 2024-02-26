سلوى عثمان: المناطق الشعبية لها حيز كبير في مسلسلات 2024 (فيديو)

كشفت الفنانة سلوى عثمان، تفاصيل أدوارها في مسلسلات محارب والمعلم وحق عرب، المقرر عرضها في رمضان 2024، قائلة إن مسلسل حق عرب جرى تصويره في منطقة شعبية، مردفة: «أظهر بدور الأم المصرية وهي امرأة شخصيتها قوية وفي نفس الوقت حنينة».

قصة مسلسل المعلم

وأضافت سلوى عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة دي إم سي، وتقدمه الإعلاميتان رضوى حسن وسالي شاهين، أن مسلسل المعلم مع الفنان مصطفى شعبان قصته تدور حول سوق السمك ويحدث به صراعات، معبرة عن سعادتها بالاشتراك مع الفنان مصطفى شعبان في هذا العمل: «نجم كبير وبحبه جدا، ودوري فيه ضيفة».

دور سلوى عثمان في مسلسل محارب

وعن مسلسل محارب، قالت إن المناطق الشعبية لها حيز كبير في مسلسلات 2024، لافتة إلى أن مثل هذه المناطق تكون قريبة للمشاهد، خاصة إذا كانت تتناول موضوعات تمس المواطنين بشكل أساسي.

وأوضحت أن مسلسل محارب يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وتظهر خلاله في دور الصديقة المقربة لوالدة حسن الرداد في المسلسل وهي الفنانة عفاف شعيب.