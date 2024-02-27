التحفظ على 4 أطنان من الزيت قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

شنت مديرية تموين الشرقية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة، بناءً على المعلومات الواردة إلى المديرية، والتي تفيد بقيام أحد التجار بناحية التلين منيا القمح بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الاستراتيجية داخل مخزن غير مرخص من الجهات المختصة.

ضبط كمية كبيرة من الزيوت والسمن النباتي

وتوجهت الحملة التموينية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالاشتراك مع طلعت الجوهري مدير تموين منيا القمح، إلى مقر المشكو في حقه بناحية قرية التلين منيا القمح، للتأكد من صحة ما جاء بالشكوى، وبالتفتيش داخل جراج سيارات بمنزل المشكو في حقه تم ضبط كمية كبيرة من الزيوت والسمن النباتي، والتي تقدر بحوالي 4 أطنان تقريبًا مختلفة الأوزان والأصناف بدون فواتير تدل على مصدره، واشتراها المواطن المخالف من إحدى الشركات المخصصة لإنتاج الزيوت بهدف تخزينها والمضاربة بها ف السوق السوداء بقصد التربح.

عرض المحضر على النيابة العامة

وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها ونقلها بواسطة سيارات نقل خاصة إلى مخزن فرع شركة الجمله بمدينة منيا القمح وتم عمل المحضر اللازم برقم 4987 لسنة 2024 جنح منيا القمح ضد صاحب المخزن المدعو ه‍ ح ع أ لإدارته وتشغيله مخزن مواد غذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة، وكذا لحيازته سلع غذائية غير مصحوبة بالمستندات الداله على مصدرها وجار عرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعه هذا وجار المتابعة المستمرة لضبط الخارجين عن القانون.