موعد ومكان جنازة الشاعر الغنائي الراحل بخيت بيومي.. صديقه يكشف التفاصيل

حددت أسرة الشاعر الغنائي بخيت بيومي، الذي توفى عن عمر يناهز 82 عامًا، اليوم في مستشفى المنصورة الدولي، إثر تعرضه لأزمة صحية، موعد ومكان جنازته.

وقال حازم نصر، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية وصديق الراحل، إن الجنازة ستكون عصر اليوم الثلاثاء، في مسقط رأس الشاعر الكبير بخيت بيومي في قرية كفر الحطبة مركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وفاة الشاعر الغنائي بخيت بيومي

وأضاف «نصر» في تصريح لـ«الوطن» أن الراحل أصيب بوعكة صحية الفترة الأخيرة، جعلته لا يقدر على الحركة، وتدهورت حالته الصحية أمس، ونقله صديقه حسن المزاجي، إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتوفى هناك.

أعمال الشاعر الغنائي بخيت بيومي

وترك بخيت بيومي مكتبة هائلة من أعماله الفنية بينها حوالي ألف فزورة، ومثلها من المواويل الغنائية، بالإضافة لأغاني لكبار المطربين مثل المطربة وردة والفنانة ليلي مراد والمطربة سعاد محمد والفنانة صباح والفنان محمد العزبي، وغيرهم الكثير.