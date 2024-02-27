نائب: فوز شرم الشيخ بأفضل وجهة سياحية في العالم خطوة إيجابية يجب استغلالها

قال النائب عمرو هندس عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن فوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، وذلك ضمن جوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي «AFASU» الذهبية؛ يعكس اهتمام مصر بالملف السياحي، بما يعد خطوة إيجابية يجب استغلالها بشتى الطرق.

لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أهمية استغلال الموارد السياحية التي تمتلكها الدولة في كل المجالات، واستغلال هذا الحدث في الترويج للسياحة بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، في ظل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة التي تشهدها الدولة، والتي كان لها عظيم الأثر في تخفيض سعر الدولار في السوق الموازية، إضافة إلى الانعكاس الإيجابي على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

النشاط السياحي أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري

وأشار إلى أنَّ النشاط السياحي أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، ويُعتبر قاطرة بناء الاقتصاد، إذ يسهم بشكل كبير في الإيرادات بالعملات الصعبة، لافتا إلى الدولة عملت على تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالقطاع السياحي منها «المتحف المصري الكبير»، الذي يعد له دور كبير في تنشيط السياحة وجلب المزيد من العملة الصعبة.

وأضاف أنَّ تنشيط قطاع السياحة لا يدر عملة صعبة فقط ولكن يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، مما يخفف من مشكلة البطالة في كثير من الأحيان، كما يسهم بشكل فعال في تنشيط قطاعات التعليم والتدريب في مجال المهن السياحية المختلفة.