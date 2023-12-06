عودة النشاط السياحي لشواطئ مرسى علم بعد انتهاء السيول

شهدت شواطئ مرسى علم توافد آلاف السياح عقب استقرار الأحوال الجوية بعد أن ضربت السيول المنطقة أمس، واستيقظت المدينة على الشمس الساطعة والاستقرار في الأحوال الجوية.

آلاف السياح على شواطئ مرسى علم

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى توافد الآلاف من السائحين الأجانب من 12 جنسية أوربية على الشواطئ عقب استقرار الأحوال الجوية و شروق الشمس اليوم الأربعاء.

توافد السياح على المنطقة

وأكد «عثمان» استمتاع السياح بأجواء الشواطئ واستقرار حالة الطقس، لافتا إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية في مرسى علم للاحتفال بسانتا نيكولاس مع السياح الأجانب وتشمل فقرات وبرامج ترفيهية واستعراضية وحفلات ومهرجانات الشواطئ.

وأوضح توافد الآلاف من السائحين على الشواطئ إذ استقبلت فنادق مرسي علم الأسبوع الجاري ما يقرب من 19 ألف سائح على متن 95 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا.

كانت تعرضت مرسى علم أمس لسقوط الأمطار والسيول وضربت عددًا من الطرق وأعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارىء ورفع درجة الاستعداد القصوى.