محافظ الجيزة: نراعي معايير الجودة في طلاء العقارات المطلة على الطريق الدائري

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنَّ أعمال طلاء العقارات المطلة على الطريق الدائري نطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية مستمرة، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.

محافظ الجيزة يؤكد الالتزام بأعلى معايير الجودة

ووجه محافظ الجيزة خلال جولة تفقدية لأعمال طلاء واجهات العقارات مسئولي الجهات المعنية بالأعمال بالالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ لتحقيق نقلة حضارية على جانبي الطرق المؤدية للمقاصد السياحية بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن الأعمال تأتي ضمن مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري قطاع غرب النيل.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تكثيف جهود إزالة مخلفات بروز العقارات من الطريق لعدم التأثير على الحركة المرورية بالتنسيق مع الجهات لإسراع وتيرة العمل وتسليم العقارات بالقطاعات المتبقية للجهات المختصة بأعمال الطلاء.