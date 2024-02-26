«تعليم الجيزة» تعلن موعد وجداول امتحانات شهر فبراير 2024

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، انطلاق امتحانات شهر فبراير 2024 لجميع المراحل «ابتدائي – إعدادي – ثانوي» لطلاب مدارس تعليم الجيزة بداية من الأحد 3 مارس 2024 وفقا للجداول المعلنة.

جداول امتحانات النقل بالجيزة شهر فبراير 2024

وكانت وزارة التربية والتعليم والمديريات بالمحافظات وجهت بتعليمات مهمة بشأن اختبار فبراير 2024، والمقرر عقده خلال أيام لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، وفق الجداول المعلنة من الإدارات التعليمية، مشيرا إلى أن الامتحان غير موحد ويكون على مستوى المدرسة.

وأوضحت المديريات التعليمية، ضوابط عقد اختبارات شهر فبراير 2024 لصفوف النقل كما يلي:

1- يستهدف الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها في شهر فبراير، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط.

2- يتم إجراء الاختبار في الفترة الدراسية من اليوم الدراسي ولا تؤثر الامتحانات على سير اليوم الدراسي.

3- يعقد امتحان مادتي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية للمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والخاصة لغات في نفس موعد امتحان مادتي العلوم والرياضيات بنفس الجدول.

4- يعقد امتحان مادة «كونكت بلس» بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة والخاصة حسب ظروف كل مدرسة.

5- تعبر نتيجة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالألوان وفقا للقرار الوزاري الخاص بنظام التعليم في الصفوف الابتدائية.