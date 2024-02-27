سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء27-2-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 27-2-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، خلال بداية التعاملات اليومية في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات معلنة على مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري حوالي 100.64 جنيه للبيع، و100.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري حوالي 100.33 جنيه للبيع، و99.37 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر بحوالي 100.33 جنيه للبيع، و100.05 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة بحوالي 100.57 جنيه للبيع، و99.85 جنيه للشراء.