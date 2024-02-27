أغنية «سبب فرحتي» لأصالة وأحمد سعد تحقق 13 مليون مشاهدة على «يوتيوب»

حققت أغنية سبب فرحتي للفنانة أصالة والفنان أحمد سعد نجاحًا كبيرًا، حيث احتلت صدارة تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، وتمكنت من حصد 13 مليون مشاهدة بعد أسبوعين من طرحها.

أغنية سبب فرحتي أول تعاون بين أصالة وأحمد سعد

أغنية سبب فرحتي هي التعاون الأول بين أصالة وأحمد سعد، فهي من ألحان احمد سعد، كلمات، محمد شافعي، توزيع موسيقى، محمد عاطف الحلو، إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أخر أعمال أصالة

وطرحت الفنانة أصالة مؤخرًا ألبوم «لحقت نفسي»، الأغنية الأولى منه تحمل نفس اسم الألبوم لحقت نفسي، وهي ألحان محمود أنو، توزيع موسيقي كريم أسامة، كلمات محمد مصطفى ملك.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أصالة أغنية العجب في الهوى، التي تغنيها باللهجة الخليجية، وهي من ألحان مبهم، كلمات الصامل، توزيع سيروس.