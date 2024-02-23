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مصادر: «الإسكان» تطرح 1285 وحدة سكنية لمتوسطي ومنخفضي الدخل

كتب:

أيمن حمزة
09:03 م | الجمعة 23 فبراير 2024
وحدات سكنية

وحدات سكنية

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح وحدات سكنية لمتوسطي ومنخفضي الدخل، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وبنك التعمير والإسكان.

وكشفت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الطرح الحالي يمثل المرحلة الأولى من مشروع تطوير العواصم والمحافظات والمدن الكبرى، وأن الحجز سيتم من خلال الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان، بأسبقية الحجز «اضغط هنا».

وحدات لمتوسطي الدخل:

  • كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
  • تقع بـ9 محافظات ومدن: القاهرة، والمنصورة، والشرقية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والقليوبية، ودمياط، والجيزة، ودمتهور.
  • سداد جدية الحجز من الأحد 3 مارس 2024 حتى الخميس 21 مارس 2024.

وحدات لمنخفضي الدخل:

  • كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
  • تقع بـ8 محافظات ومدن: القاهرة، والقليوبية، والشرقية، كفر الشيخ، وأسوان، وطيبة الجديدة، سوهاج والمنيا.
  • سداد جدية الحجز من الأحد 24 مارس حتى الثلاثاء 23 أبريل 2024.
  • يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية الرجوع لموقع الهيئة وهو: «اضغط هنا»

وكشفت المصادر أن الطرح الأول من مشروع تطوير العواصم والمحافظات والمدن الكبرى سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، بإجمالي وحدات سكنية يصل إلى 1285 وحدة سكنية، وهي تمثل 5% من إجمالي عدد الوحدات السكنية التي يدشنها الصندوق، حيث يشمل المشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المدن والمحافظات.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.