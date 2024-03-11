ما حكم صوم مريض السكري في رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل ما حكم صوم مريض السكري في رمضان، فالبعض قد يعاني من المرض لكنه لا يعلم حكم صيامه خلال الشهر الكريم، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء تيسيرًا على المسلمين لمعرفة أحكام دينهم.

ما حكم مريض السكري في رمضان؟

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على تساؤل ما حكم مريض السكري في رمضان، قائلاً إنَّ مريض السكري إذا كان قادرًا على الصيام فعليه ذلك.

تعرف على حكم مريض السكري في رمضان

وأضاف «شلبي» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، في إجابته حول حكم مريض السكري في رمضان، أنَّ مريض السكري إذا كان غير قادرًا على صيام رمضان وطلب منه الطبيب الخاص به الإفطار وكانت حالته متأخرة، أو أنه لن يقدر قضاء هذا اليوم بعد ذلك، فيجوز له الإفطار.

مريض السكري غير القادر على الصيام

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنَّ مريض السكري الذي يفطر رمضان عليه إطعام مسكين عن كل يوم يفطره.