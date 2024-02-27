«الأرصاد» تكشف أسباب ارتفاع درجة حرارة في فصل الشتاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أسباب ارتفاع درجة حرارة في فصل الشتاء، حيث سجلت أمس قيما أعلى كثيرا من المعدلات الطبيعية في هذا الفصل، كما نوهت الأرصاد في بيان صادر عنها إلى أنه من المتوقع أن تزيد قيم الارتفاع في درجات الحرارة بطقس الأيام المقبلة حيث تصل لذروتها يومي الخميس والجمعة.

أسباب ارتفاع درجة حرارة في فصل الشتاء

وعن أسباب ارتفاع درجة حرارة في فصل الشتاء، أكدت الدكتورة منار غانم في تصريحات لـ«الوطن»، أن تعرض البلاد لامتداد وتأثير كتل هوائية صحراوية حارة قادمة من جنوب غرب البلاد أهم أسباب ارتفاع درجات الحرارة في تلك الأيام، وتصل لذروتها خلال الخميس والجمعة بقيم تعد الأعلى في شتاء 2024 حتى الآن، على ان تبدأ في الانخفاض تدريجيا مع صباح يوم السبت المقبل.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 28-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 13 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 والصغرى 12 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة الخميس29-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 13 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 12 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 1-3-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 13 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 12 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 30 والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 15 درجة.