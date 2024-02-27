بدء زراعة العروة الثانية من محصول الفاصوليا البيضاء بالمنوفية

انتهى منذ أيام حصاد محصول الفاصوليا البيضاء العروة الأولى بمحافظة المنوفية، وبدأ المزارعون في زراعة العروة الثانية الصيفية وسط حالة من الفرحة والبهجة شهدتها الأراضي الزراعية بقرى المحافظة.

زراعة الفاصوليا البيضاء

وقال سامح الحلواني أحد المزارعين المقيم بمدينة تلا، إنه عقب حصاد محصول الفاصوليا العروة الأولى التي تزرع في الشتاء، بدأوا في زراعة العروة الثانية التي يتم حصادها في شهر إبريل ومدة زراعتها تصل إلى 3 أشهر وتسمى بالعروة الصيفية.

وتابع «الحلواني»، أن مراحل الزراعة تكون في البداية من خلال ري الأرض بالماء والانتظار لمدة يومين، وبعد ذلك فحت الأرض باليد بواسطة «مزارع حديد» ووضع البذور على طول الخط، وبعد زراعة البذور يتم تسوية الأرض، وبعد ذلك ري الأرض بالماء مرة أخرى.

زراعة الفاصوليا في المنوفية

وأكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في المنوفية لـ«الوطن»، أن محصول الفاصوليا البيضاء من أكثر المحاصيل زراعة في المنوفية، وتبلغ المساحة المزروعة منها أكثر من 8190 فدانًا، موزعة على قرى المحافظة، مشيرًا إلى أن زراعته مدرة للربح منه لأنه يجري تصديره للخارج.