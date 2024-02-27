خبير عسكري: أمريكا مسؤولة عن حالة التوتر في البحر الأحمر

قال الخبير العسكري والاستراتيجي عمر المعربوني، إنّ الصين لا تنوي الدخول مع اليمن في أي اشتباك بعد قرارها بإرسال أسطول حربي إلى منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أن هذا مجرد تدبير احترازي للدفاع عن سفنها.

استهداف السفن الأمريكية والتابعة لإسرائيل

وأضاف «المعربوني» عبر مكالمة هاتفية له مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك قرارا واضحا للقيادة اليمينة المعنية بعدم استهداف أي سفن غير التي تذهب للكيان الإسرائيلي والسفن الأمريكية والبريطانية.

وأشار الخبير العسكري إلى أن هناك حالة توتر في البحر الأحمر، والمسؤول عنها هي الإجراءات الأمريكية، إذ قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، «نحن ندافع عن أنفسنا فقط»، وهذا دليل على أنه يعتبر أن الكيان الإسرائيلي جزءا من الأمن القومي الأمريكي، لافتا أن القوات اليمينة فتحت النار على السفن الإسرائيلية تضامنا على ما يحدث في قطاع غزة من عدوان سافر.

وأكمل: «القوات اليمنية امتلكت خبرة على مدى 9 سنوات بالتعامل مع القوى العسكرية الكبرى من خلال وضع قواعد اشتباك ترتبط بالحرب، ومن هنا يقوم الجيش اليمني بعمليات مناورة واسعة من خلال إطلاق النار».