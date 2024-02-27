طقس البحر الأحمر ينعش رحلات السفاري.. والغطس يجذب السياح

تشهد المدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر انتعاشة سياحية، وتزايد الإقبال على رحلات السفاري والغطس بالجزر والمحميات الطبيعية، بالغردقة ومرسى علم من السياح الأجانب، من جنسيات أجنبية مختلفة، تزامنًا مع استقرار الأحوال الجوية في المحافظة.

انتعاش رحلات الغطس في البحر الأحمر

من جانبه، أشار أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، إلى أنّ اعتدال طقس البحر الأحمر، يجذب مزيد من السياح الأجانب لممارسة الغطس في الشواطئ والمحميات الطبيعية بالغردقة ومرسى علم.

وقال في تصريحات لـ «الوطن» إن هناك أقبالا من السياح على رحلات الغطس، ورؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة تحت الماء.

شواطئ البحر الأحمر تجذب السياح

وكشف الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، أنّ سياحة الغطس تجذب أكثر من 4 ملايين سائح سنويًا للرحلات البحرية؛ لممارسة الغطس والسنوركل، في الشواطئ.