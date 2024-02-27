رياح شديدة محملة بالأتربة في البحر الأحمر.. و«الصحة» تحذر المواطنين

شهدت محافظة البحر الأحمر اليوم الثلاثاء رياح شديدة محملة بالأتربة وارتفاعًا في حركة أمواج البحر، ولكن لم تؤثر على حركة الأنشطة البحرية وحذرت مديرية الصحة بالمحافظة من التعرض للأتربة والرياح خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

رياح شديدة وأتربة بالبحر الأحمر

وحذرت غرفة عمليات البحر الأحمر من طقس اليوم والأحوال الجوية ورفعت أجهزة المحافظة درجة الاستعداد القصوى بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لمواجهة التقلبات الجوية، وارتفاع حركة الأمواج ونشاط الرياح التي تبلغ سرعتها 40 كيلومترا في الساعة.

صحة البحر الأحمر تحذر المواطنين

وحذرت مديرية الصحة المواطنين عدم التعرض للأتربة خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وارتداء الكمامات والتوجه إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية في حالة التعرض لأي وعكة صحية.

تحذير المسافرين

وحذرت إدراة مرور البحر الأحمر السائقين على الطرق السريعة بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات المرورية و عدم تجاوز السرعات المقرر حيث لانعدام الرؤية على مسافات طويلة على الطرق السريعة، حفاظاً على الأرواح والممتلكا.