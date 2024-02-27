عضو بـ«النواب»: معرض «أهلا رمضان» يحمي المواطنين من جشع التجار

أعلن النائب محمد سليمان، عضو مجلس النواب، تنظيم معرض «أهلا رمضان» لبيع السلع بتخفيضات تصل إلى 30%، من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأضاف في بيان صحفي، أن معرض أهلا رمضان يحمي محدودي الدخل من جشع التجار، ما يساهم في ضبط الأسعار، مع قرب قدوم شهر رمضان.

أصحاب الدخول الصغيرة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب من الجميع إعلاء قيم الترابط والتكاتف، لضمان التدخل السريع ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجا، لتوجيه كل أشكال تخفيف العبء عنهم.

توافر المعارض في المحافظات

وأكد ضرورة توافر المعارض بكل مركز في المحافظات، وزيادتها فى المحافظات ذات المساحات الكبيرة وبما يتناسب مع عدد السكان، لإتاحتها بعدد وافر بالمحافظات والقرى، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة وتنافسية عن مثيلاتها في السوق المحلية، مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية.