ضخ كميات جديدة من المواد الغذائية في معرض أهلا رمضان بالعريش

أكدت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، وصول كميات جديدة إضافية من المواد الغذائية المخفضة بأسواق ومعارض أهلًا رمضان بمدينة العريش.

وأضافت الغرفة التجارية في بيان، أن الكميات تشمل السكر والزيت والأرز والبقوليات بكامل أنواعها، بتخفيضات إضافية بعد وصول الكميات الجديدة.

ثبات الأسعار بمعرض أهلا رمضان بالعريش

وأشارت إلى أنه رغم زيادة المنافذ في أسواق مدينة العريش، وثبات الأسعار من اليوم الأول، إلا أن الزحام ما زال كبيرًا، من المتوقع أن يستمر طوال شهر رمضان المبارك.

بدورها أكدت مديرية التموين، أن عمليات البيع المخفض بمعارض وأسواق العريش، أجبرت التجار البيع بسعر السوق، والمعرض، لعدم وجود اقبال على غالبية المحال.

التفتيش على المعارض

وأشارت مديرية التموين، في بيان لها، إلى أنه يجري شن حملات بشكل يومي على المحال، لملاحقة التجار غير الملتزمين بالتسعيرة الأصلية، ومصادرة البضائع منتهية الصلاحية في بعض المواد الغذائية.

ومن جهة أخرى افتتحت جامعة العريش أمس، معرض أهلا رمضان خاص بالعاملين والموظفين بها.

وذكر بيان لجامعة العريش، ان هناك تخفيضات على جميع المنتجات تصل الى 20%، بالإضافة لأجود الأنواع في المواد الغذائية والأسماك، والدجاج، واللحوم، والخضروات والفاكهة.