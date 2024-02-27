مدبولي يفتتح معرض أهلا رمضان في مدينة نصر غدا

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدا، معرض أهلا رمضان مدينة نصر في صالة الصندوق الاجتماعي للتنمية بمدينة نصر، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، وتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بأسعارها في الأسواق، للتخفيف عن كاهل المواطنين تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان، وفق تصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

أكبر معارض أهلا رمضان

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ معرض أهلاً رمضان مدينة نصر المقرر افتتاحه غدا هو أكبر معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية من حيث المساحة المقام عليها والسلع المتوفرة من زيت وسكر وأرز ولحوم ودواجن وغيرها من السلع الضرورية، مشيرا إلى توفير السلع الاستراتيجية داخل المعرض استعدادا لشهر رمضان، ومؤكدا مواصلة إمداد المعارض بالكميات اللازمة من السلع والاستمرار في زيادة أعداد معارض أهلا رمضان كما ستظل المعارض مستمرة طالما هناك حاجة لذلك.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

وترصد «الوطن » أسعار السلع في معارض أهلا رمضان التي تم افتتاحها بالفعل، كما يلي.

- السكر 27 جنيها.

- الدقيق 27 جنيها.

- الزيت يبدأ من 55 جنيها.

- السمن يبدأ من 80 جنيها.

- الأرز رفيع الحبة 27 جنيها.

- الأرز عريض الحبة يبدأ من 30 جنيها.

- اللحوم تبدأ من 250 جنيها.

- الدواجن 100 جنيه.

- الزبدة 125 جنيها.

- البلح 49,80 جنيها.

- التمر 65 جنيها.