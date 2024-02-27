استئصال ورم بالفك للمرة الأولى بمستشفى أجا المركزي في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق طبي في مستشفي أجا المركزي لأول مرة باستئصال ورم بالفك السفلي.

نجاح فريق طبي في استئصال ورم بالفك بالدقهلية

وأكد «مكين»، أنه جرى استئصال الورم لمريض لأول مرة بمستشفى أجا المركزي في عملية استغرقت 7 ساعات، إذ تعد الجراحة نقلة نوعية في خدمات جراحات الوجه والفكين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية أن الفريق الطبى بقسم جراحه الوجه والفكين استأصل الورم وأعاد بناء الفك السفلي، إذ يعتبر هذا النوع من العمليات الصعبة التي تحتاج إلى مهارة خاصة ودقة عالية.

وأشار أنه تم استخدام تقنية التخدير الحديثة للمحافظة على العلامات الحيوية للمريض طوال فترة العملية، وجاء النجاح بفضل وزارة الصحة وحرصها على توفير كافة المستلزمات الطبية.

وأكد دور إدارة الأسنان في مديرية الصحة بالدقهلية بقيادة الدكتور محمد مسعد، والدكتور سامر خلاف مدير المستشفى، والفريق الطبي في مستشفى اجا المركزي، وهم الدكتور محمد الجراحي استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور أحمد العوضي استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد البسيوني حاصل على درجة الماجستير في جراحة الوجه والفكين، والدكتور حسام كمال اخصائي التخدير، بالإضافة إلى فنيي التخدير وفريق التمريض في قسم العمليات بالمستشفى.