اتحاد الدواجن يتوقع انخفاضا تدريجيا في الأسعار الفترة المقبلة.. ويكشف السبب

توقع خبراء صناعة الدواجن استمرار تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة، كاشفين أسباب ذلك، إذ سجل نسبة 3%، تزامنًا مع توقيع الحكومة مشروع رأس الحكمة والذي يضمن توافر السيولة الدولارية في السوق بشكل مستدام خلال المرحلة المقبلة.

السعر العادل للدواجن سيظهر خلال الأسابيع المقبلة

وقال الدكتور مجدي حسن عضو اتحاد منتجي الدواجن إنَّ أسعار الدواجن تشهد انخفاضًا نسبيًا متدرجًا بسبب التراجع الملحوظ في أسعار الأعلاف في ضوء توافر السيولة النقدية من العملة الأجنبية وتراجع سعر الدولار في الأسواق».

وأضاف أن السعر العادل للدواجن سوف يظهر خلال الأسابيع المقبلة، بشرط استمرار توافر السيولة الدولارية، وكذلك سد العجز في ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان المبارك، والذي يشهد استهلاكًا يصل إلى 180 مليون فرخة، إذ يوفر السوق المحلية منها فقط 60%، بينما نحتاج إلى استيراد 40% بشكل عاجل لسد العجز الذي يمكن أن يأتي بنتائج عكسية.

انخفاض أسعار الأعلاف

وسجلت أسعار الأعلاف انخفاضاً خلال اليوم بلغت 1000 جنيه للطن، ليتراجع من 30 إلى 29 ألف جنيه في الطن، ما تسبب في تراجع أسعار الدواجن لدى المستهلك.

فيما قال ماهر نسيم عضو اتحاد منتجي الدواجن إنَّ خامات أعلاف الدواجن «الذرة وفول الصويا» انخفضت خلال الأيام الماضية بنسبة 10% بسبب الإفراجات الجمركية عنها، لكن بالرغم من ذلك تراجعت أسعار الأعلاف بنسبة 3% فقط، وهو السبب في تراجع أسعار الدواجن الملحوظ لدى المستهلك.

وأوضح عضو اتحاد منتجي الدواجن لـ«الوطن» أنَّ مُصنعي الأعلاف في مصر لا يستجيبون بالقدر الكافي لانخفاض الأسعار في الخامات ما يتطلب تدخل الدولة، وبالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في توفير العملة الأجنبية لاستيراد فول الصويا والذرة الصفراء، وغيرها، وهو ما ينعكس على سوق بيع الدواجن.

وأشار إلى أنَّ 80% من سعر الدجاجة يرجع لاستيراده ذرة وفول صويا وأمصال ولقاحات من الخارج، وبالتالي فإنّ تراجع سعر الدولار سيؤدي بالتبعية إلى انخفاض سعر الدواجن، لكن هذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة من كافة الأطراف سواء مربين أو حكومة للعمل على استقرار السوق بشكل مستدام.