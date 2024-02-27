جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي لشهر فبراير.. «شوف هتذاكر إيه»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحان شهر فبراير للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجاري، والمقرر أن يبدأ يوم 3 مارس للمواد الأساسية، ويستمر حتى 7 مارس من نفس الشهر، فيما تبدأ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يوم 29 فبراير 2024.

جدول امتحان شهر فبراير 2024 للصف الثاني الثانوي

وأوضحت مديرية التعليم بالجيزة، جدول امتحانات شهر فبراير للصف الثاني الثاني الثانوي، وهي:

- يوم الأحد 3 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي للشعبتين العلمية والأدبية.

- يوم الاثنين 4 مارس 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء للشعبة العلمية، واللغة العربية والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 5 مارس 2024: امتحان مادتي الجبر وحساب مثلثات والفيزياء للشعبة العلمية، وجبر وحساب مثلثات والتاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الأربعاء 6 مارس 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتطبيقات الرياضية للشعبة العلمية، وامتحان اللغة اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا للعبة الأدبية .

- يوم الخميس 7 مارس 2024: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان مادتي علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ضوابط امتحان تانية ثانوي

وحددت مديرية التعليم بالجيزة، ضوابط عقد امتحان شهر فبراير للصف الثاني الثانوي، وهي:

- عقد الامتحان في جزء من الحصة وليس في الحصة الأولى أو الأخيرة.

- إجراء الامتحان بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيل للعملية التعليمية.

- يكون اختيار الحصة التي يؤدي فيها الطلاب الامتحان حسب ظروف كل مدرسة.

- يضع الامتحان موجه المادة بالإدارة مع مراعاة موصفات الورقة الامتحانية .

- يكون الامتحان في الأجزاء التي يجرى تدرسيها ضمن منهج شهر فبراير 2024.