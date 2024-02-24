«سكوتى وكراميلا وجنديلة».. أقدم وكالة بلح تغازل أهالي «المحلة» بأصناف التمور

كان «أنور» يعمل فى تجارة السيارات، وجاءته الفكرة بتحويل المعرض إلى وكالة لبيع البلح لمدة 3 أشهر فقط من كل عام، ونجحت الفكرة ليستمر عليها سنوات طويلة حتى وفاته، وتصبح «سلو» العائلة، وقصة نجاح يتحدث عنها الكثيرون، بأن يتحول المكان إلى واحد من أكبر معارض بيع السيارات، وفى الوقت ذاته أقدم وكالة للبلح بمدينة المحلة الكبرى.

فى عام 1948 قرر أنور الكمونى أن يحول معرض السيارات الخاص به إلى وكالة لبيع البلح خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، تلك الفترة التى تشهد إقبالاً كبيراً على شراء البلح، بحسب سامح عاشور مدير الوكالة: «المكان أصلاً معرض سيارات، بس الحاج أنور بيحوله لوكالة بلح فى الموسم قبل رمضان، وبعد العيد بيرجع لبيع السيارات تانى عادى».

تحولت الوكالة إلى واحدة من أقدم منافذ بيع البلح بالمحلة الكبرى

توفى «أنور» ليسير ابنه «صلاح» وحفيده على نفس النهج، بتحويل معرض سيارات إلى تجارة البلح خلال الـ3 أشهر فقط، حتى تحولت الوكالة إلى واحدة من أقدم منافذ بيع البلح والتمور فى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ويأتى إليها التجار والزبائن من المحافظات المجاورة للشراء منها: «هما أصولهم من الصعيد، وكل سنة الحاج صلاح بيجيب التمور من قنا وأسيوط وأسوان».

تُفترش الوكالة بأنواع مختلفة من البلح والتمور بأسعار منافسة

تُفترش الوكالة بأنواع مختلفة من البلح والتمور بأسعار منافسة فى متناول الجميع، تبدأ من 20 جنيهاً حتى 50 جنيهاً للكيلو، ويأتى من صعيد مصر، منها البلح السكوتى ويتميز باللون البنى المتداخل مع الأصفر، ويطلق عليه البلح «الملحم»، أى لحمه كثيف حول النواة، أما بلح الجنديلة فيأخذ الشكل الدائرى ولونه بنى، أما الكراميلا فيتميز بصغر الحجم، لكن بلح البياضة متوسط ولونه فاتح.

تورد الوكالة البلح للتجار والباعة الموجودين بالأسواق، بحيث يجد الزبون طلبه فى أى مكان، سواء بذهابه إلى الوكالة أو السوق: «كل واحد فارش عنده 50 أو 60 نوع بلح، كل نوع ليه طعم وشكل وسعر مختلف، والزبون يختار الحاجة اللى تناسبه».

لا يوجد فائض فى البلح بسبب ثقافة التخزين

لا يوجد فائض فى البلح بسبب ثقافة التخزين التى يعتمدها عدد كبير من الناس، إذ يميلون إلى تخزين البلح طوال العام، بوضعه فى أكياس التخزين بالفريزر، مما يحافظ على طعمه وجودته، وبالتالى لا يواجه التجار أزمة الفائض والبحث عن طرق للتخلص منه: «مفيش بواقى بلح خالص، لأن فيه ناس بتاكله يومياً، وطبعاً الوكالة بتطلّع منه للجمعيات الخيرية».