نائب محافظ القاهرة: حملات إزالة التعديات مستمرة للحفاظ على أملاك الدولة

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إنَّ حملات إزالة التعديات في أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة مستمرة، ضمن المرحلة الثانية للموجة 22 لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، فضلا عن تنفيذ إزالات في المهد بحي البساتين.

جهود الأجهزة التنفيذية في حي البساتين

وأشادت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بجهود الأجهزة التنفيذية في حي البساتين برئاسة اللواء مجدي عبدالمتعال رئيس الحي، بتنفيذ قرارات إزالة الموجه 22 التابعة لولاية هيئة الطرق والكباري بالتنسيق مع مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية وبمشاركة قوات الشرطة بالبساتين وشرطة المرافق.

وأشرف اللواء مجدي محمد عبدالمتعال رئيس حي البساتين على تنفيذ إزالة في المهد بمصاحبة الإدارات المعنية وذلك بالأرض الكائنة في تقسيم الخلواتي لإنشاء مغسلة بداخل قطعة الأرض وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.