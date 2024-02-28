عنصر سحري وجوده في الأطعمة يعالج أمراض الجسم.. «مش هتتوقع فوايده»

الكبريت هو معدن تحتاجه أجسامنا يوميًا للحفاظ على صحة خلاياها، ودخول الأطعمة التي تحتوي على تلك العنصر ضمن النظام الغذائي يعمل على حماية الجسم والأنسجة، كما يعمل على الوقاية من الأمراض الخطيرة، ولا يعرف معظم الناس ما هي الأطعمة التي تحتوي على الكبريتات، على الرغم من أنه من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم.

من أين نحصل على عنصر الكبريت؟

هناك الكثير من الأطعمة، تحتوي على عنصر الكبريت، ووفقًا لما أوضحه عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، فعنصر الكبريت به خصائص مفيدة، ولكن لا يمكن للجسم إنتاجه ذاتيًا، لذا يمكن الحصول عليه من خلال الكثير من الأطعمة.

أطعمة تحتوي على عنصر الكبريت

الكبريت من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم، ويأتي ضمن هذه الأطعمة:

- البقوليات:

من الأطعمة النباتية التي تحتوي على الكبريت، وتناولها ضمن النظام الغذائي يضبط معدلات الكبريت في الجسم.

- الحبوب الكاملة:

من الأطعمة المليئة بمركبات نباتية صحية، والأحماض الأمينية الأساسية، وعنصر الكبريت الذي يعمل على علاج خلايا الجسم.

- الخضروات:

البصل والخس والثوم والملفوف واللفت والثوم والقرنبيط، من العناصر الغذائية الأساسية، للسيطرة على الكوليسترول في الجسم، لاحتوائها على عنصر الكبريت.

ماذا يحدث للجسم عند نقص الكبريت؟

نقص الكبريت في الجسم ينجم عنه الكثير من المخاطر الصحية، وبحسب حديث هايدي فايز، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والباطنة، لـ«الوطن»: «الكبريت مكون غذائي بيكون في الأدوية وبننصح به في الأطعمة لصحة الإنسان والوقاية من الأمراض، وقلة وجوده بتسبب الكثير من الأمراض»، تتمثل في التالي:

- ضعف الذاكرة.

- مشكلات الجهاز الهضمي.

- يساهم في الإصابة بأمراض القلب.

- الإصابة بمرض الزهايمر.

- الشعور بالتعب المزمن.

- آلام العضلات الشديد.