ما حكم قطرة العين في رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل ما حكم قطرة العين في رمضان، إذ يعاني البعض من أمراض في العين التي تتطلب وضع قطرة العين بشكل مستمر، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرًا على المسلمين الصائمين.

ما حكم قطرة العين في رمضان؟

وأجاب الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على تساؤل ما حكم قطرة العين في رمضان، قائلًا إنَّ الذي يفسد الصوم هو إدخال شيء إلى الجوف من منافذه الطبيعية.

مفسدات الصيام

وأضاف «عاشور» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» في إجابته على ما حكم قطرة العين في رمضان، أنَّ العين عند الفقهاء ليست من المنافذ الطبيعية إلى الجوف، ولذلك إذا وضعت القطرة في نهار رمضان فلا يفسد صومك.

حكم قطرة العين في رمضان

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في حديثه عن حكم قطرة العين في رمضان، إلى أنَّه حتى إذا وجد واضع القطرة طعمها ظاهرًا في الحلق؛ فلا يعد ذلك أنه أفطر؛ لأنّها لم تدخل من منفذ طبيعي.