أسعار السلع الأساسية في معرض «أهلا رمضان» بالعمرانية.. تخفيضات تصل لـ30%

يواصل معرض أهلا ًرمضان بالعمرانية بمحافظة الجيزة، الذي جرى افتتاحه خلال الأيام الماضية بواسطة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد من قيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، تقديم العروض والتخفيضات على السلع الأساسية أمام المواطنين.

تخفيضات تصل لـ 30 %

يأتي هذا في إطار خطة وزارة التموين لتكثيف جهودها في تخفيض الأسعار على السلع الأساسية بنسب تصل إلى 30 % بالمقارنة مع مثيلاتها في الأسواق، من خلال السماح لأكبر عدد من العارضين للمشاركة في معارض أهلًا رمضان بتخفيضات على السلع الأساسية والياميش وغيرها من السلع الضرورية للمواطنين تزامنًا مع قُرب شهر رمضان المبارك.

أسعار السلع في معرض أهلًا رمضان بالعمرانية

وتعرض «الوطن»، خلال هذا التقرير أسعار السلع كما جاءت في معارض أهلًا رمضان 2024، وجاءت كما يلي:

- السكر 27 جنيهًا.

- الدقيق 27 جنيهًا.

- الزيت يبدأ من 55 جنيهًا.

- السمن يبدأ من 80 جنيهًا.

- الأرز رفيع الحبة 27 جنيهًا.

- الأرز عريض الحبة يبدأ من 30 جنيهًا.

-اللحوم تبدأ من 250 جنيهًا.

- الدواجن 100 جنيهًا.

- الزبدة 125 جنيهًا.

-البلح 49,80 جنيها.

-التمر 65 جنيهًا.

- مشمشية 460 جنيهًا.

- لوز حصى 260 جنيهًا.

- كاجو جامبو 680 جنيهًا.

- كاجو مملح 620 جنيهًا.

- فسدق جامبو 760 جنيهًا.

- عين جمل حصى 270 جنيهًا.

- فروتي مركز 45 جنيهًا.

- قراصيا 360 جنيهًا.