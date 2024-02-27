هروب ثنائي الزمالك وورطة كبيرة داخل الفريق

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن المجلس استقر على فتح تحقيق موسع للكشف عن ملابسات وأسباب هروب ثنائي فريق الناشئين بالنادي، ياسين عمرو ويوسف وجيه، خلال الأيام الماضية، خاصة أنهما مقيدان ضمن صفوف فريق «الأبيض» مواليد 2005.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، على أن المجلس قرر معاقبة المخطئ في واقعة هروب واختفاء الثنائي، وستجري محاسبته، وتوقيع عقوبة مشددة عليه إذا كان من داخل النادي أو أحد العاملين بقطاعات الناشئين.

مصدر بقطاع الناشئين يكشف كواليس اختفاء الثنائيوأكد مصدر داخل قطاع الناشئين، أن ياسين عمرو مواليد 2005، كان مقيدا في القطاع الموسم قبل الماضي، ولم يلعب سوى 10 دقائق في 5 مباريات، ورغم ذلك جرى قيده بالموسم الجاري وانقطع عن التدريبات، ولا أحد يعلم عنه أي شيء.