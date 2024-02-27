مفاجأة حول مصير صفقة الزمالك الجديدة.. هل يستمر مع «الأبيض»؟

حقق مجلس إدارة الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، طفرة غير مسبوقة في العديد من الملفات، أبرزها إنهاء أزمة القيد، وضم صفقات جديدة للقلعة البيضاء، من بينها زياد كمال، الذي انتقل إلى صفوف «الأبيض» على سبيل الإعارة من إنبي.

هدية من إنبي تنتظر الزمالك

وفجر محمد إسماعيل، مدير الكرة في إنبي، مفاجأة ألمح خلالها أن زياد كمال ظاهريا بات لاعبًا في الزمالك، باعتبار أن مدة الإعارة طويلة، مستدركا: «لكن في النهاية هو حق لنا ومن حقنا نبيعه في أي يوم، نحن أول نادٍ مصري يفعل بند الإعارة بنظام الموسمين ونصف، ولم يفعل أي فريق هنا ذلك ونحن حققنا استفادة كبيرة من وراء بيع اللاعب للزمالك».

وقال «إسماعيل»، إنه بعد انتهاء فترة إعارته إلى نادي المصري البورسعيدي، حاول النادي ضم اللاعب زياد كمال بشكل نهائي، لكن النادي البورسعيدي واجه صعوبة في تلبية المقابل المادي الذي حدده إنبي، وهو 35 مليون جنيه مصري، وعلى إثر ذلك، عاد زياد إلى إنبي، الذي سعى لبيعه بشكل مباشر.

هل يعاني لاعب الزمالك من إصابة مزمنة؟

وتُحيط ظلال الشك بمصير زياد كمال المعار مؤخرًا إلى صفوف الزمالك، بعدما ارتبط اسمه بإصابة مزمنة، يعاني منها قبل انضمامه إلى القلعة البيضاء، على سبيل الإعارة، قادمًا من إنبي، لكن الأخير لم يترك علامات الاستفهام طويلًا دون إجابة عليها.

«إصابة مزمنة قد تُعيق مسيرته وتُهدد موهبته الاستثنائية».. هكذا تناقلت الشائعات حول مصير زياد كمال أحدث صفقات الزمالك، لكن الشائعات لم تستمر طويلًا، إذ حسم مدير الكرة بنادي إنبي، الجدل حول الحالة الصحية للاعب الشاب، الذي عانى من إصابة مبكرة بعد أيام قليلة من انضمامه رسميا إلى الفارس الأبيض.

وفي رد قاطع على الشائعات، أكد «إسماعيل» أن زياد كمال المعار إلى الزمالك، لا يعاني من أي إصابة مزمنة، مشددا على أن إصاباته طبيعية وتتوافق مع طبيعة اللعبة ومعدل إصابات أي لاعب آخر، ولا داعي لترويج تلك الشائعات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباحكو رياضة»، المذاع عبر أثير إذاعة «الشباب والرياضة»، وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي.