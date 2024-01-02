«العربية لحقوق الإنسان»: المؤسسات الحقوقية مراجع لملاحقة مجرمي الحرب

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المؤسسات الحقوقية مراجع لملاحقة مجرمي الحرب، كما أنها تقوم بدور كبير في دعم القضية الفلسطينية، وتمثل مراجع لملاحقه مجرمي الحرب دوليا.

دور المؤسسات الحقوقية

وأضاف خلال مشاركته في فعاليات الندوة التي تنظمها لجنتا الشؤون العربية، والثقافية بنقابة الصحفيين، تحت عنوان «غزة من الداخل نظرة حقوقية»: «هذه المؤسسات دون غطاء سياسي أو دعم عربي حقيقي، تحرص هذه المؤسسات على التحرك القضائي ضد الاحتلال الإسرائيلي امام القضاء الإسرائيلي ذاته وأمام المحاكم الدولية، بجهد كبير للغاية في هذا الشأن».

وأشار إلى أن فروع المنظمة في أوروبا رصدت هلع الدول الأوروبية من حالة النزوح الإسرائيلي إليها بعد أحداث 7 أكتوبر، لذا هبت الدول الغربية لتصدير صورة دعم الكيان الإسرائيلي.

سحب الثقة من المدعي العام

وأكمل: «نطالب منذ فترة بسحب الثقة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لكن هناك حرص على وجوده حتى يقضي على القضية الفلسطينية، بما يمثل مؤامرة واضحة ضد القضية».

وأشار إلى أنه تم التضحية بالقانون الدولي وبفكرة حقوق الإنسان فنحن أمام طائفة من الجرائم البشعة، ورصدنا التحرك التهجير القسري منذ 10 اكتوبر الماضي، بتركيز القصف على مناطق بعينها لدفع المواطنين إلى المناطق الأخرى.