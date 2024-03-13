ما حكم شرب الماء وقت آذان الفجر في رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل ما حكم شرب الماء وقت آذان الفجر في رمضان، إذ يتعرض كثير من الصائمين إلى هذا الموقف خلال أيام الشهر الكريم، وهو ما توضحه دار الإفتاء تيسيرًا على المسلمين الصائمين في معرفة أحكام دينهم.

ما حكم شرب الماء وقت آذان الفجر في رمضان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في حديثه عن ما حكم شرب الماء وقت آذان الفجر في رمضان، إنَّه على الإنسان أن يحافظ على شعيرة الصوم بكل ما يستطيع، ولا يفعل شيئا به شك ورهيبة، وأن يحطاط للعبادة، خاصة وأنها غير متكررة على مدار العام.

شرب الماء وقت آذان الفجر في رمضان

وأضاف «عثمان» في إجابته عن ما حكم شرب الماء وقت آذان الفجر في رمضان، أن بعض الناس يظل يأكل ويشرب حتى يسمع الآذان، ظنا منه أنه طوال ما يسمع الآذن يأكل ويشرب، وهذا خطأ لا ينبغي فعله.

واستكمل في حديثه عن حكم شرب الماء وقت آذان الفجر في رمضان، أنه ينبغي الامتناع عن الأكل والشرب عند سماع «الله أكبر».