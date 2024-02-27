مفاجأة بشأن هروب ثنائي الزمالك إلى البرتغال.. السر في الوكيل

حالة من الغليان يعيشها نادي الزمالك في الوقت الراهن، بعد فتح تحقيق بشأن هروب اثنين من فريق الناشئين مواليد 2005، هما الثنائي ياسين عمرو ويوسف وجيه، للاحتراف في البرتغال.

مفاجأة بشأن هروب ثنائي الزمالك إلى البرتغال

وكشف منشور يعود تاريخه إلى شهر أغسطس الماضي، بشأن الواقعة، مفاجأة كبر؛ إذ أعلن صديق وكيل الثنائي وائل الخربتاوي، انتقالهما إلى الدوري البرتغالي، ومعهما لاعب الداخلية علي أيمن، نقلا عن الأخير.

«رسميا، 3 لاعبين مصريين للبرتغال، علي أيمن من الداخلية إلى ڤارزيم B، وياسين أبو النصر من الزمالك إلى ڤارزيم، ويوسف وجيه من الزمالك إلى ريو آڤي»، هكذا جاء إعلان صديق الوكيل حينها.

صور توقيع ثنائي الزمالك للأندية البرتغالية تثير الجدل

ونشر وكيل اللاعبين، في هذا التوقيت، صورا لتوقيع اللاعبين، ومن ضمنهم ثنائي الزمالك، على عقود توقيعهما للناديين البرتغاليين.

وكان مصدر داخل الزمالك، قد كشف خلال الساعات الماضية لـ«الوطن»، عن فتح تحقيق بشأن هروب الثنائي، خاصة أنهما مقيدان ضمن صفوف فريق مواليد 2005.