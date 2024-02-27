«تضامن الغربية»: إجراء 3435 عملية قلب للمرضى الأولى بالرعاية مجانا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، إجراء 3435 عملية قلب لصالح المرضى الأولى بالرعاية من قرى وعزب ونجوع المحافظة.

دعم الأولى بالرعاية

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة، تلقوا اهتماما خاصا، وخضعوا لعدد من العمليات الجراحية، وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار في بيان، إلى أن الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية جاء على مستوى قرى ومراكز المحافظة، بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم، لافتا إلى أنه جرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان.