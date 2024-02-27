رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«تضامن الغربية»: إجراء 3435 عملية قلب للمرضى الأولى بالرعاية مجانا

كتب:

رفيق محمد ناصف
05:09 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
عمليات القلب للأسر الأولى بالرعاية

عمليات القلب للأسر الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، إجراء 3435 عملية قلب لصالح المرضى الأولى بالرعاية من قرى وعزب ونجوع المحافظة.

دعم الأولى بالرعاية

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة، تلقوا اهتماما خاصا، وخضعوا لعدد من العمليات الجراحية، وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار في بيان، إلى أن الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية جاء على مستوى قرى ومراكز المحافظة، بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم، لافتا إلى أنه جرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان.

اقرأ المزيد:

الأورمان: إجراء 2420 عملية قلب لصالح المرضى الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

الأورمان: نستهدف توزيع مليون كرتونة مواد غذائية في شهر رمضان

«الأورمان»: زيادة التبرعات للضعف دليل على معدن المصريين

«الأورمان» توزع 1170 جهازا تعويضيا على ذوي الهمم في الفيوم

«الأورمان» تعلن تجهيز كراتين رمضان 2024 لتوزيعها على المستحقين بالشرقية

«الأورمان»: الجمعية بصدد تجهيز 500 ألف كرتونة رمضانية وقد تصل إلى مليون
بقلم رفيق محمد ناصف