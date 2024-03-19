هل معجون الأسنان يفطر الصائم؟.. دار الإفتاء توضح الحكم

«هل معجون الأسنان يفطر الصائم؟»، سؤال بات يشغل الكثيرين خلال شهر رمضان، وهو ما حسمته دار الإفتاء المصرية مؤخرًا.فقد أثار سؤال حول «حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان»، الجدل مؤخرًا، لتتدخل دار الإفتاء المصرية وتحسم الأمر.

هل يفطر معجون الأسنان الصائم؟

وأوضح الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردًا على سؤال هل معجون الأسنان يفطر الصائم؟، أن هذا الأمر لا يفطر الصائم في رمضان، ولكن هناك شرط لذلك.

حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان

وعن الشروط التي يجب التعامل معها عند استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان، أوضح الشيخ عويضة عثمان في إجابته على سؤال «ما حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان»، أن أهم شيء في ذلك عدم تسلل معجون الأسنان إلى الجوف أو الحلق.

وأشار عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على موقع «يوتيوب»، - خلال حديثه عن حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان - ، إلى أنه يجب على الصائم أن يكون حريصا على أن لا يدخل المعجون إلى الحلق، بأخذ وضعية تمنع ذلك، وأن يحطاط كثيرًا لذلك الأمر.