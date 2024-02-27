أمين سر «إعلام النواب»: دراما المتحدة تمثل لوحة فنية جميلة

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن دراما المتحدة تمثل لوحة فنية جميلة؛ فالدراما من أهم مصادر القوى الناعمة لمصر بين دراما الوطن العربي.

تقديم محتوى متميز

ووصفت «هند» الدراما المصرية بأنها عائدة بقوة من خلال الشركة المتحدة واستطاعت تحقيق المعادلة الصعبة بتقديم محتوى متميز في أعمالها، وتسعى إلى التوعية وتنوير العقول وبناء المجتمع؛ فهي سلاح قوي اسمه الدراما.

وأضافت أن هناك من يغزو الدول فكريًا عن طريق دراما بمئات الحلقات تنقل أفكارهم وثقافاتهم وعاداتهم، تنقلها ولو بالمجان، لتصل إلى داخل كل بيت وإلى قلب كل فرد وتأتي بالمطلوب سريعًا؛ فالدراما لها تأثير كبير، وبالتالي كان لا بد أن يتم استغلالها بشكل إيجابي عبر تقديم أعمال وطنية توضح ما تم في الأعوام الماضية.

توصيل التوعية في ثوب التجسيد

وأوضحت أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كونها واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن ما نراه الآن هو نجاح الشركة المتحدة في حد ذاته، ويتمثل في توصيل التوعية في ثوب التجسيد؛ نراها أمامنا مجسدة من دم ولحم ومشاعر، نتفاعل معها وتتفاعل معنا، تتملكنا كمتلقيين فنستوعبها كغيورين لصنع غدٍ أفضل.

وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك أعمال لا تزال باقية في أذهاننا، معظم مسلسلات الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة منها ليالي الحلمية، الشهد والدموع، أرابيسك، الراية البيضاء وغيرها مع الحوارات الدسمة العميقة التي كانت تضمها كل تلك المسلسلات والأفلام والسيناريوهات، من أفكار وكتابة هذا الكاتب الكبير.

ونجد من خلال الشركة المتحدة أن هناك تنوعا في مسلسلات رمضان العام الماضي وأيضا خلال هذا العام، وهذا إن دل فيدل على أنه بدأنا مرحلة التجديد والتنويع، والإبداع من الروايات التلفزيونية التي صارت من كلاسيكيات الدراما العربية.