حزب المستقلين الجدد: «المتحدة» لديها رؤية استراتيجية واضحة لزيادة وعي المواطن

أشاد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحا أنها تقدم أعمالا فنية لها رؤية استراتيجية واضحة في الارتقاء بوعي المواطن المصري، تناسب جميع الأذواق، من خلال «كوكتيل» ثقافي وفني وتاريخي.

الحفاظ على تقاليد الأسرة المصرية

وأضاف عناني في تصريحات لـ«الوطن» أن الشركة المتحدة دائما تحترم المشاهد من خلال تقديمها ما يناسب روحانيات الشهر الفضيل، والحفاظ على تقاليد الأسرة المصرية، مشيدا بما جرى إعداده من أعمال مواكبة للأحداث الجارية، وإبراز ما يشغل الرأي العام المصري وهو القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي.

نجاح الشركة المتحدة في الأعوام الماضية

وأكد الحزب أن نجاح الشركة المتحدة في الأعوام الماضية لم يكن وليد الصدفة، ولكن كان ذلك من خلال جهد وفكر متميز قادر على تقديم ما هو جديد في إطار ثقافي ووطني وفني محترم.

واستشهد عناني بالأعمال الفنية التي استعرضت ما مرت به البلاد خلال السنوات الأخيرة من خلال مسلسل الاختيار، ليكون شاهدا تاريخيا على حقيقة ما شهدته مصر في تلك الحقبة التاريخية المهمة.