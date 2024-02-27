على خطى «أبنائي الأعزاء شكرًا».. 3 مسلسلات في رمضان تعيد الأذهان لدراما زمان

وجبة درامية دسمة تظهر على شاشات التليفزيون هذا العام، داخل كل منزل مصري خلال شهر رمضان المبارك، إذ ينتظر الكثيرون متابعة أحداث المسلسلات خاصةً التي تخص العلاقات بين الأبناء والآباء والمعالجة الدرامية التي تدور حولها، وجاءت قائمة المسلسلات التي تناقشها مثل «إمبراطورية ميم» و«بابا جه» و«كامل العدد 2».

المسلسلات الدرامية التي تناولت العلاقة بين الآباء والأبناء، أعادت إلى الأذهان دراما المسلسلات القديمة التي لاقت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، وكانت علامة فارقة في الدراما لمناقشتها العديد من القيم الأسرية، مثل «أبنائي الأعزاء شكرًا» و«أنا وأنت وبابا في المشمش»، و«أبو العروسة».

مسلسل بابا جه

خلال شهر رمضان المقبل 2024، سيعرض المسلسل الدرامي الكوميدي «بابا جه» من بطولة أكرم حسني، وتدور الأحداث حول علاقة أب وأبنائه وكيفية مواجهتهم للأزمات العائلية التي تعصف بهم بسبب تداعيات كورونا.

مسلسل إمبراطورية ميم

وتأتي أحداث مسلسل «إمبراطورية ميم» من بطولة خالد النبوي خلال الموسم الرمضاني بعد أكثر من 50 عامًا من الفيلم الذي قدمته الراحلة فاتن حمامة والذي ناقش عددا من القضايا التي تخص علاقة الأم بأبنائها، ويأتي المسلسل في إطار دارمي كوميدي حول علاقة «خالد النبوي» الذي يقوم بدور الأب ومعالجة المشكلات التي تدور معه وأبنائه حسب الجيل الحالي.

مسلسل كامل العدد 2

وعلى مدار 15 حلقة يكمل أبطال مسلسل «كامل العدد» الجزء الثاني، وتميل الأحداث إلي الطابع الاجتماعي بين زوجين وأبنائهما، والذي يقوم ببطولته دينا الشربيني وشريف سلامة، وحول المشكلات التي تتعلق بأبنائهما وذلك بعد أن تمكنا من تخطي العقبات التي واجهتهما في بداية علاقتهما، وستتوالى الأحداث لتمس قضايا الأسرة المصرية.

مسلسل بابا عبده

في عام 1979 عرض على التلفزيون مسلسل «أبنائي الأعزاء شكرًا»، الشهير بـ«بابا عبده» الذي قام ببطولته الراحل عبدالمنعم مدبولي الذي تجاوز الـ60 وأحيل للمعاش وتدور الأحداث حول مواقف متباينة بين ردود فعل أبناءه الذين رباهم، وجعل منهم الطبيب والمهندس والصحافي، ويكتشف الأبناء أنهم ابتعدوا عن أبيهم، لكنهم ما زالوا في حاجة إليه كما يحتاج هو إليهم.

مسلسل أنا وأنت وبابا في المشمش

وجاء المسلسل الدرامي أنا وأنت وبابا في المشمش عام 1989، من بطولة حسن عابدين وفردوس عبدالحميد، وتدور الأحداث حول الأب الذي عُين مدير عام للشؤون المالية واﻹدارية، ويكتشف الكثير من التلاعب والفساد، وعندما يحاول كشف عما عرفه، يقوم المنتفعون بتلفيق تهمة اختلاس له ويدخل على أثرها السجن، وتقوم ابنته بإثبات براءة أبيها.

مسلسل أبو العروسة

عرض المسلسل الدرامي الشهير «أبو العروسة» عام 2017، تدور أحداثه حول عدد من المشكلات الاجتماعية التي تلمس كل أسرة مصرية من خلال عبدالحميد الذي يعمل موظفا، قام بدوره «سيد رجب» وزوجته عايدة التي قامت بدورها «سوسن بدر»، وتبدا العقبات بعد أن تقدم شاب للزواج من ابنته الكبري، وتناقش الأحداث تحمل الأب لتكاليف زواج ابنته بسبب اختلاف الفارق الاجتماعي بينهما.