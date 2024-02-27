البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل لا يمكنها تكذيب الإبادة الجماعية في غزة

قال الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن إسرائيل في ردها على محكمة العدل الدولية تقول إن العمليات العسكرية ليست من اختصاص محكمة العدل الدولية مؤكدا على أن مذكرة إسرائيل لا يمكن أن تغير شيئا وتكذب الإبادة الجماعية أو القتل الجماعي في قطاع غزة وبالتالي يتم الحكم على ما هو بين القضاة في محكمة العدل الدولية.

إسرائيل ادعت في رسالتها أنها طبقت البنود الدولية

وأضاف أبو سعيد خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل ادعت في رسالتها أنها طبقت البنود ولكن هذا غير صحيح وغير مثبت إلا في بيان لا يقدم ولا يؤخر.

لا يوجد مدة زمنية محددة لإصدار للرأي الاستشاري للقضية الفلسطينية من محكمة العدل الدولية

وأضح أبو سعيد أنه لا يوجد مدة زمنية محددة لإصدار للرأي الاستشاري للقضية الفلسطينية من محكمة العدل الدولية موضحا أن لكل قضية حجمها ومعطياتها فهناك قضايا تنتهي بسرعة وقضايا شائكة تأخذ بعض الوقت.