رفع درجة الاستعداد لاستقبال رمضان.. النظافة والسلع والخدمات في المقدمة

مع اقتراب شهر رمضان 2024 تستعد الحكومة لاستقبال الشهر الكريم، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك برفع درجة الاستعداد، واتخاذ عدد من الإجراءات بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة، وتم التأكيد على إبراز الملفات خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء، مضيفا لـ«الوطن» أن من الملفات التي تأتي على رأس الأولويات خلال الشهر الكريم ملف النظافة وتطهير محيط المساجد، ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليها، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة الإشغالات.

تنسيق بين غرف العمليات

وأشار إلى أنه من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير أيضا التركيز على الخدمات والتنسيق المستمر بين غرفة عمليات الوزارة وغرف عمليات المحافظات لإزالة أي عراقيل، ومتابعة تقديم الخدمات والتيسير على المواطنين بشأن المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي وخلافه.

معارض السلع

وأوضح أنه جار أيضا متابعة معارض ومنافذ السلع الغذائية بمختلف المحافظات والتركيز على السلع الاستراتيجية وتوفيرها بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين والوصول إلى القرى والمناطق البعيدة، وتشجيع المبادرات المتنوعة، وأيضا متابعة استمرار مبادرة سند الخير التي توفر السلع بسعر مخفض عبر منافذ متنقلة تصل للمواطنين في أي مكان.

وأشار إلى استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية وإملاك الدولة من خلال الموجة 22 المستمرة حتى إبريل المقبل.