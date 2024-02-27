الخبراء الدوليون يناقشون في القاهرة مستقبل الطيران في القارة الإفريقية

قالت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني إنه في ثاني أيام مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا المقام بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 24 فبراير الجاري وحتى يوم 1 مارس المقبل، ناقش خبراء الطيران الدوليين عددا من الموضوعات الهامة لمستقبل الطيران في القارة السمراء.

تناولت الجلسة الأولى التحديات والفرص للأنشطة غير المتعلقة بالطيران في إفريقيا ثم تناول العرض التقديمي استخدام وقود الطيران المستدام في المطارات الإفريقية.

أهمية الاستثمار في البنية التحتية في المطارات الإفريقية

وأضافت الشركة في بيان صحفي اليوم، أن الجلسة الثانية تناولت أهمية الاستثمار في البنية التحتية في المطارات الإفريقية، كما تناولت الجلسة الثالثة خلق مناخ مناسب للاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص.

في ختام المؤتمر تم الإعلان عن قيام دولة جنوب إفريقيا باستضافة المؤتمر والاجتماعات القادمة بمدينة جوهانسنبرج.

تطوير المطارات بالقارة الإفريقية

وأشارت الشركة إلى أن المؤتمر المقام هذا العام تحت شعار عنوان «المطارات.. قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة» يناقش عدداً من الموضوعات الهامة والحيوية لتطوير المطارات بالقارة الإفريقية.