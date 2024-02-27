انخفاض جديد في الذهب اليوم.. ما سعر عيار 21 بالصاغة الآن؟

سجلت أسعار الذهب، اليوم، في مصر، انخفاضًا ملحوظًا خلال منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصري، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيهًا مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية؛ ليسجل الآن نحو 3050 جنيها للبيع، دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 -2-2024 في مصر بمحلات الصاغة، خلال منتصف التعاملات اليومية، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، ليسجل نحو 3485 جنيها للبيع، دون مصنعية.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، ليسجل نحو 3050 جنيها للبيع، دون مصنعية.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، ليسجل نحو 2614 جنيها للبيع، دون مصنعية.

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، ليسجل نحو 2049 جنيها للبيع، دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

- تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 24 ألفا و400 جنيه للبيع، كما سجلت الأاونصة الذهبية نحو 2024 دولارًا للبيع.