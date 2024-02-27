5 ثنائيات تجمعهم قصص حب في دراما رمضان.. أبرزها بـ إمبراطورية ميم

أبرز البرمو الرسمي لـ5 مسلسلات رمضانية، طرحتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قصص حب جمعت بين أبطالها، والتي دارت أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي تناول العلاقة بين الأبناء وآبائهم وقضايا الثأر وتجارة الآثار، وغيرها من القضايا الاجتماعية المهمة.

مسلسل حق عرب

تناول مسلسل حق عرب قصة حب جمعت بين الفنان أحمد العوضي والفنانة دينا فؤاد، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي مليء بالصراعات والرومانسية والأحداث المشوقة، ويجسد الفنان أحمد العوضي دور عرب السويركي الذي يعمل في مصنع أخشاب، ويُتهم بقضية قتل تدفعه للهرب محاولًا الدفاع عن نفسه وإثبات براءته.

ويشارك الفنان أحمد العوضي في البطولة رياض الخولي ووليد فواز ووفاء عامر، والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل بيت الرفاعي

يعيش بطل المسلسل الفنان أمير كرارة قصة حب مع الفنانة ميرنا جميل بعد الانفصال عن زوجته التي تُجسد دورها الفنانة إيناس كامل، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي حول حياة دكتور يعيش وسط عائلته بمنطقة نزلة السمان، التي تحدث فيها العديد من الصراعات الناتجة عن تجارة الآثار.

ويشارك الفنان أمير كرارة في بطولة المسلسل وعدد من نجوم الفن أبرزهم أحمد رزق، ومحمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، فضلًا عن مشاركة عدد من جيل الفنانين الشباب.

مسلسل المعلم

وتشتعل شرارة الحب بين بطل المسلسل مصطفى شعبان والفنانة هاجر أحمد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول بطل شعبي يعمل تاجر سمك، ويسعى لتطوير تجارته حتى يسيطر على السوق، ما يجعله يواجه العديد من الصراعات.

يشارك الفنان مصطفى شعبان في العمل كل من أحمد بدير وسهر الصايغ، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وهاجر أحمد، وانتصار، وتأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

مسلسل إمبراطورية ميم

وتتناول أحداث المسلسل قصة حب بين البطل خالد النبوي والفنانة حلا شيحة، ويجسد البطل شخصية الأب مختار أبو المجد الذي يتحمل مسؤولية تربية أبنائه الـ6 بمفرده عقب وفاة زوجته، ما يجعله يدخل في حيرة بين قصة حبه الجديدة ومسؤوليته تجاه أولاده.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل محارب

تقع الفنانة ناهد السباعي في حب بطل مسلسل محارب الذي يجسده الفنان حسن الرداد، وهو عمل اجتماعي تشويقي تدور أحداثه حول قصة حياة شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، حتى تتغير حياته تمامًا حينما يكتشف أن هناك من يطارده للثأر منه.

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.