ناقد فني: مشاركة 25 فنانا عربيا في دراما رمضان 2024

قال علي الكشوطي الناقد الفني، إن الشركة المتحدة تستقبل كل عام نجوم العرب في الأعمال الفنية سواء السينمائية أو الدرامية، مشيرا إلى أنه خلال الأعمال الدرامية الرمضانية هذا العام، سيكون هناك حوالي 25 ممثل وممثلة من مختلف الدول العربية.

مسلسل مليحة

وأضاف «الكشوطي» خلال حواره في برنامج «8 الصبح» المُذاع عبر شاشة «dmc»، أن مسلسل مليحة الذي يتناول القضية الفسلطينية منذ فترة الانتفاضة، يحتوي على مجموعة كبيرة من نجوم العرب سواء من الأردن أو فلسطين، منهم سيرين خاص الفلسطينية القائمة بدور مليحة، مع الفنانة ميرفت أمين والفنان محمد دياب.

وتابع: «هناك أيضا الممثلة جومانا مراد والممثل خالد شباط، في مسلسل عتبات البهجة مع الفنان يحيي الفخراني، ونيكولا معوض في مسلسل الحشاشين، وفيريال يوسف في مسلسل بابا جيه، وصبا مبارك في بطولة مسلسل لحظة غضب».

رمضان 2024 يضم 19 مسلسلا

وأكمل أنّ الموسم الرمضاني هذا العام، يضم قائمة مسلسلات متنوعة وكبيرة من الأعمال الدرامية التي يصل عددها إلى 19 مسلسلا، بينها 10 من فئة الـ15 حلقة، و 9 مسلسلات من فئة الـ30 حلقة، بجانب مسلسلات الرسوم المتحركة «الأنيميشن»، منهم مسلسل يحيي وكنوز والكوكب السعيد وسر المسجد ونورا.

واستطرد: «التحدي الأكبر لمسلسلات موسم رمضان هذا العام، هو مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، ومسلسل جودر من بطولة ياسر جلال، لأن ميزانيتهم ضخمة وديكورات على أعلى مستوى وتصوير في أكثر من دولة».